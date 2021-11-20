В Вене протестовали против антиковидных ограничений

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В центральной части Вены в субботу собрались несколько тысяч демонстрантов, чтобы выразить несогласие с новыми ограничениями, введенными властями на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Демонстранты несли флаги, транспаранты, в толпе были заметны желтые звезды с надписью “не вакцинирован”.

Кроме того, в толпе было слышно “мы тоже люди” и призыв к сопротивлению.

К протестам призвали в ультраправой “Австрийской партии свободы”, лидер которой Герберт Кикль появился на митинге с помощью онлайн-связи, ведь сейчас сам болеет на коронавирус. По его словам введенные ограничения являются “тоталитарными”.

Добавим

Накануне австрийский канцлер Александер Шалленберґ объявил о введении четвертого общенационального локдауну уже с 22 ноября и обязательной вакцинации населения до 1 февраля. В стране закроют почти все магазины, отменят массовые мероприятия. Людям запретят выходить из дома без неотложных нужд, как посетить врача или купить продукты. Школы и детские сады официально не закрывают, но родителей призвали по возможности оставлять детей дома. Это продлится минимум десять дней и будет касаться также полностью вакцинированных австрийцев.

Такие меры призваны противодействовать распространению коронавирусной инфекции, ведь в последнее время в стране наблюдается ухудшение эпидситуации.