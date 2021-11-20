В Диснейлендах США впервые за 66 лет появились темнокожие Санта-Клаусы

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В США в Диснейлендах впервые за 66-летнюю историю тематических парков на праздновании Рождества появился темнокожий Санта-Клаус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Представитель компании Walt Disney сообщил, что Санта-Клаус представлен “по-разному”, чтобы таким образом показать разнообразие окружающих сообществ как в парках Disneyland, так и Walt Disney World Resort.

Темнокожих Санта-Клаусов уже заметили в Диснейленде в городе Анахайм (штат Калифорния) и в парке Walt Disney World Resort в городе Лейк-Буэна-Виста (штат Флорида).

Напомним

Вышел трейлер сериала Анна Болейн, где королеву Англии сыграет темнокожая актриса.