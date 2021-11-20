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20 ноября 2021, 23:35 • Юлиана Росковинская • 22125
В Диснейлендах США впервые за 66 лет появились темнокожие Санта-Клаусы
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В США в Диснейлендах впервые за 66-летнюю историю тематических парков на праздновании Рождества появился темнокожий Санта-Клаус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Представитель компании Walt Disney сообщил, что Санта-Клаус представлен “по-разному”, чтобы таким образом показать разнообразие окружающих сообществ как в парках Disneyland, так и Walt Disney World Resort.
Темнокожих Санта-Клаусов уже заметили в Диснейленде в городе Анахайм (штат Калифорния) и в парке Walt Disney World Resort в городе Лейк-Буэна-Виста (штат Флорида).
Напомним
Вышел трейлер сериала Анна Болейн, где королеву Англии сыграет темнокожая актриса.
Источник: УНН
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