TikTok улучшит защиту об опасных для здоровья челенджах

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Платформа TikTok примет дополнительные меры для борьбы с опасными для здоровья онлайн-испытаниями — челленджами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Беспокойство относительно безопасности пользователей соцсети возникло на фоне сообщений о полученных травмах после участия в некоторых таких челенджах.

В октябре TikTok отрицал, что “slap a teacher” (ударить учителя) являются трендом в TikTok, например, после того, как один из детей умер при попытке подавить себя, TikTok выпустил заявление, в котором говорилось о том, что компания не нашла никаких доказательств, связанных с асфиксией на своей платформе.

В прошлом году популярность приобрело испытание Skull Breaker( Разрушитель черепов), по правилам которого два человека подставляют подножку третьей во время прыжка. Такие падения часто заканчиваются ударами затылком об пол и соответствующими травмами.

В этом году врачи предупредили об опасности для жизни и здоровья участников Milk-crate challenge, в котором отчаянным предлагается вскарабкаться на пирамиды ящиков из-под молока.

Но, как отмечают эксперты, не все челленджы опасны, некоторые также могут быть положительными. Например, ice-bucket challenge (надо было опрокинуть на себя ведро с водой), что помогло повысить осведомленность о боковой амиотрофический склероз (БАС).

Для проверки эффективности своей работы по выявлению вредоносных онлайн-вызовов, TikTok провел опрос среди учителей, родителей и 5400 подростков в возрасте от 13 до 19 лет в Великобритании, США, Германии, Австралии, Италии, Бразилии, Мексике, Индонезии, Вьетнаме и Аргентине. Чуть больше чем один из пяти опрошенных подростков участвовали в каких-то челленджах. Но только один из 50 респондентов принимал участие в “рискованном и опасном” челлендже, и меньше чем с 300 — в “действительно опасном”.

Во время опроса был изучен широкий опыт подростков в интернете, без акцента на какую-то одну платформу.

Изучив этот вопрос, TikTok заявили, что технологию, которая “предупреждает команды по безопасности внезапное увеличение количества порушуючого контента, связанного с хештегами”, будет расширен, чтобы также фиксировать потенциально опасное поведение”.