В Украине продают десятигривневую монету, ее оценили в почти 1000 долларов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине продают монету номиналом в десять гривен 2015 года чеканки по цене в 25 355 гривен (966 долларов). Продавец уверяет, что покупал золотую монету в Нацбанке и капсулу с ней не вскрывал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Violity.

Детали

Продавец уверяет, что лично покупал золотую монету “Архистратиг Михаил” в Национальном банке, капсулу с ней не вскрывал и не реставрировал ее. Весит она 15,5 г, толщина — 2 мм, сделана монета из золота 999-й пробы. Всего таких монет насчитывается 3000 штук.

Известно, что аукцион продлится до 21:00 21 ноября.

Напомним

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