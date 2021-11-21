Убитый палестинский подросток: Израиль вернул семье не то тело

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Израиль планировал вернуть тело палестинца, которого застрелили 14 октября из-за якобы воспаления коктейля Молотова на Западном берегу реки Иордан. Однако семья подростка заявила, что им отдали не то тело. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

По данным СМИ, Амджада Усама Джалала Абу Султана израильские силы застрелили после того, как он вечером 14 октября якобы зажег коктейль Молотова в городе Бейт-Джали на Западном берегу реки Иордан, близ Вифлеема.

Израиль планировал вернуть тела двух палестинцев Изры Хазимии и Абу Султана из “гуманитарных соображений”. Но когда семья подростка получила тело умершего, оказалось, что это не Абу Султан.

Израильская армия ответила, что по возвращении тела оказалось, что его неверно идентифицировали. Там сообщили, что эта “досадная ошибка” рассматривается соответствующими органами. “Правильные” останки должны направить семье подростка впоследствии.

Израиль утверждает, что удерживает останки палестинцы для сдерживания будущих атак и для возможного обмена на останки двух израильских солдат, которые, в свою очередь, удерживает ХАМАС.

Напомним

Израильские военные убили палестинского подростка в ходе столкновений на Западном берегу.