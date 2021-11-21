Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,44 0,0000  EUR: 29,97 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
25515

Выступление Михайлюка помогло "Торонто" обыграть клуб Леня в НБА

Выступление Михайлюка помогло "Торонто" обыграть клуб Леня в НБА

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялось украинское дерби: “Сакраменто Кингс” Алексея Леня принимал “Торонто Рэпторс” Святослава Михайлюка, передает корреспондент УНН.

Детали

Михайлюк появился на паркете в конце первой четверти и сумел забить с прохода. Первые попытки из-за дуги он сделал, но впоследствии реализовал один бросок. Также ему удалось перехватить мяч и забросить с фолом.

Михайлюк отыграл 20 минут, за которые принес команде 8 очков (1/3 двухочковым, 1/5 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 2 подбора (1 в атаке), 1 перехват и 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах. Алексей Лень на площадке не появлялся. Счет матча 108:89 в пользу “Рэпторс”.

Дополнение

“Рэпторс” одержали восьмую победу в 17 матчах, “Кингз” потерпели шестое поражение в 16 матчах регулярного чемпионата.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.