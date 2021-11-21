Выступление Михайлюка помогло "Торонто" обыграть клуб Леня в НБА

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялось украинское дерби: “Сакраменто Кингс” Алексея Леня принимал “Торонто Рэпторс” Святослава Михайлюка, передает корреспондент УНН.

Детали

Михайлюк появился на паркете в конце первой четверти и сумел забить с прохода. Первые попытки из-за дуги он сделал, но впоследствии реализовал один бросок. Также ему удалось перехватить мяч и забросить с фолом.

Михайлюк отыграл 20 минут, за которые принес команде 8 очков (1/3 двухочковым, 1/5 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 2 подбора (1 в атаке), 1 перехват и 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах. Алексей Лень на площадке не появлялся. Счет матча 108:89 в пользу “Рэпторс”.

Дополнение

“Рэпторс” одержали восьмую победу в 17 матчах, “Кингз” потерпели шестое поражение в 16 матчах регулярного чемпионата.