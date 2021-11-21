Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,44 0,0000  EUR: 29,97 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
112905

В Киеве дерево насмерть придавило женщину, погибшая была женой священника

В Киеве дерево насмерть придавило женщину, погибшая была женой священника

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве в субботу, 20 ноября, во время порыва ветра дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину. Погибшая была женой настоятеля храма Преображения Господня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу храма Иерусалимской иконы Богородицы.

Детали

Инцидент произошел во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.

Цитата

“Во время крестного хода во время порыва ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет, — говорится в сообщении. — У батюшки осталось четверо детей”.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.