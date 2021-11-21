В Киеве дерево насмерть придавило женщину, погибшая была женой священника

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве в субботу, 20 ноября, во время порыва ветра дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину. Погибшая была женой настоятеля храма Преображения Господня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу храма Иерусалимской иконы Богородицы.

Детали

Инцидент произошел во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.

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“Во время крестного хода во время порыва ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет, — говорится в сообщении. — У батюшки осталось четверо детей”.