Полиция Роттердама прокомментировала применение оружия на COVID-протестах

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Полиция осуществляла предупредительные выстрелы во время COVID-протестов. Правоохранители заявили, что действовали в соответствии со своими полномочиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

“Начальник полиции Роттердама Фред Вестербеке заявил, что правоохранители призвали к спокойствию и делали предупредительные выстрелы. Митингующие, которые вчера поздно вечером атаковали полицейских в Роттердаме, используя, среди прочего, фейерверки и камни, имели целью только беспорядок и хаос”, - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что протестующие целенаправленно пытались нанести тяжелые травмы правоохранителям. По факту использования полицией служебного оружия проводится расследование.

В полиции также опровергли информацию, распространенную в соцсетях, будто от пуль стражей порядка погиб протестующий.

Сейчас известно о семи раненых, в двух - огнестрельные раны.

Сообщается, что за агрессивные действия всего был задержан 51 человек, около половины из них - несовершеннолетние.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в свою очередь заявил, что речь идет не об акции протеста, а об агрессивных действиях преступных группировок.

Чтобы предотвратить новые беспорядки, на улицы в разных городах страны вышли усиленные наряды полиции.

Напомним

Демонстрация против коварных ограничений в нидерландском городе Роттердам переросла в побоище. Полиция произвела предупредительные выстрелы во время протестов, на которые вышли противники ограничительных мер.