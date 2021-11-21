Жертвами наводнения в Индии стали по меньшей мере 15 человек, более 100 пропали без вести

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Причиной наводнения в штате Андхра-Прадеш, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек и более 100 пропали без вести, стали сильные ливни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Сообщается, что в наиболее пострадавших районах развернуты группы национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Паводки также негативно сказались на железнодорожном и дорожном движении во многих районах Андхра-Прадеш, добавляет Синьхуа.

Напомним

В субботу, 20 ноября, началась песчаная буря в Египте. Кроме того, из-за ливней и урагана в десяти провинциях страны не работают школы. Непогода накрыла египетское побережье Средиземного моря, там бушуют ливни и ураганный ветер. Песчаная буря 20 ноября прошлась в 90 километров от Каира. Это послужило закрытию на время школьных воскресных занятий в десяти провинциях Египта. Через потоп ушли под воду машины и продуктовые киоски.