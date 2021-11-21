Компания Apple запатентовала стеклянные гаджеты

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Компания Apple зарегистрировала новый патент на Apple Watch, iPhone и Mac Pro, которые полностью выполнены из стекла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЕxtremeTech.

Детали

У зарегистрированных 16 ноября патентах описывается полностью стеклянный iPhone, в котором можно будет использовать экран со всех сторон. При этом боковые грани гаджета хотят сделать чувствительными к силе нажатия.

О стеклянных Apple Watch и Mac Pro информации пока нет.

Напомним

Apple запустит специальный сервис Self Service Repair (“Сервис самостоятельного ремонта”) с продажи деталей и инструментов для ремонта пользователями телефонов и планшетов.