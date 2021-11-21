Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,44 0,0000  EUR: 29,97 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
21330

Компания Apple запатентовала стеклянные гаджеты

Компания Apple запатентовала стеклянные гаджеты

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Компания Apple зарегистрировала новый патент на Apple Watch, iPhone и Mac Pro, которые полностью выполнены из стекла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЕxtremeTech.

Детали

У зарегистрированных 16 ноября патентах описывается полностью стеклянный iPhone, в котором можно будет использовать экран со всех сторон. При этом боковые грани гаджета хотят сделать чувствительными к силе нажатия.

О стеклянных Apple Watch и Mac Pro информации пока нет.

Напомним

Apple запустит специальный сервис Self Service Repair (“Сервис самостоятельного ремонта”) с продажи деталей и инструментов для ремонта пользователями телефонов и планшетов.

Источник: УНН
Теги: Apple
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.