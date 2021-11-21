Новости: Технологии
21 ноября 2021, 03:05 • Юлиана Росковинская • 21330
Компания Apple запатентовала стеклянные гаджеты
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Компания Apple зарегистрировала новый патент на Apple Watch, iPhone и Mac Pro, которые полностью выполнены из стекла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЕxtremeTech.
Детали
У зарегистрированных 16 ноября патентах описывается полностью стеклянный iPhone, в котором можно будет использовать экран со всех сторон. При этом боковые грани гаджета хотят сделать чувствительными к силе нажатия.
О стеклянных Apple Watch и Mac Pro информации пока нет.
Напомним
Apple запустит специальный сервис Self Service Repair (“Сервис самостоятельного ремонта”) с продажи деталей и инструментов для ремонта пользователями телефонов и планшетов.
Источник: УНН
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