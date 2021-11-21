В США люди начали собирать доллары, которые повыпадали с инкассаторской машины

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Из инкассаторского автомобиля на автостраде в Сан-Диего в США, на дорогу высыпались тысячи долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox5.

Детали

Инцидент произошел утром 19 ноября в населенном пункте Карлсбад. Сообщается, что водители, оказавшиеся рядом с местом происшествия, останавливались на дороге и на обочине, чтобы собрать деньги. По словам одного из очевидцев, вокруг его автомобиля летали тысячи долларов. Из-за этого движение транспорта было парализовано.

Водитель инкассаторской машины пытался собрать деньги самостоятельно, но в конце концов начал записывать на видео людей, которые забирали наличные. Впоследствии ему на помощь прибыли сотрудники Калифорнийского дорожного патруля, которые пытались удержать водителей от остановки на автостраде, и собирали купюры в пластиковые пакеты.

“Если вы нашли деньги на автостраде, это не ваши деньги. Средства принадлежат федеральной корпорации по страхованию вкладов и банку. Деньги надо вернуть", - призвали правоохранители.

Сообщается, что в настоящее время арестованы мужчина и женщина, которых зафиксировали на видео. К расследованию причин инцидента привлекли Федеральное бюро расследований.