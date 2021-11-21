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В США медведь зашел в супермаркет и воспользовался антисептиком

В США медведь зашел в супермаркет и воспользовался антисептиком

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Зверь пошел в магазин после того, как его пытались отогнать от контейнеров для мусора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nypost.

Детали

В американском штате Калифорния медведь зашел в помещение супермаркета и воспользовался антисептиком. Зверь увидел емкость с санитайзером. Сначала понюхал его, а потом нажал носом на дозатор, после чего антисептик потек из канистры.

На видео, появившемся в сети, видно, что медведя пыталась отогнать криками сотрудница торговой точки. Но животное не испугалось, встав на задние лапы, оно открыло дверь и вошло.

Внутри дикий зверь ранил продавщицу, однако ее травмы оказались легкими. После этого пострадавшая женщина вызвала спасателей, которые забрали медведя.

Напомним

В США медведь проник в дом, чтобы полакомиться крылышками из KFC.

Источник: УНН
Теги: США
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