Эстония начала строительство ограждения на границе с РФ

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) в субботу, 20 ноября, начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

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По словам начальника оперативного штаба Идаской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российскую границу в Ида-Вирумаа преимущественно имеет естественные водные преграды.

“Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственную сухую участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы крупнейший. Работы начались сегодня около 9 часов утра и продолжатся до сумерек. Силы обороны будут работать на этом участке два дня”, — сообщил Эльм.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев заявил, что проведенные во время дополнительных тренировочных сборов учения дают ценный опыт по охране границы.

“Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова общая способность Сил обороны и PPA по установлению временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и человеческие ресурсы. В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но если оно изменится, быстрое установление временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы”, — сказал Беличев.

Поскольку работа проходит в приграничной зоне, где движение происходит по твердым правилам, резервистов и военнослужащих сопровождают пограничники.