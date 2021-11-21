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Чувствовала дискомфорт: в Ивано-Франковске женщина полтора года жила с катетером в мочевом пузыре

Чувствовала дискомфорт: в Ивано-Франковске женщина полтора года жила с катетером в мочевом пузыре

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Жительница Ивано-Франковска полтора года испытывала дискомфорт во время мочеиспускания и жаловалась на неэффективное лечение. Позже выяснилось, что причиной болезненных ощущений был катетер, который все это время находился в ее мочевом пузыре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook директора “Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи” Ольги Савчук.

Детали

Как сообщила директор “Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи” Ольга Савчук, изделие случайно забыли достать врачи после хирургической операции. То, что он есть в организме, показало відеоцистоскопічне обследования.

“Причина дискомфорта обнаружена. Будьте внимательны к своим пациентам. Ведь еще в университете нас учили считать все до и после операции, до последней турундочки”, — отметила Ольга Савчук в Facebook.

Напомним

В Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова всего в год производится примерно 60 операций по трансплантации органов.

Источник: УНН
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