Новости: Криминал и ЧП
21 ноября 2021, 05:15 • Юлиана Росковинская • 18735
В Швейцарии в результате падения новогодней декорации пострадали шесть женщин
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В торговом центре в Швейцарии шесть женщин пострадали во время падения новогоднего украшения длиной 10 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Luzerner Zeitung.
Детали
Новогодняя звезда упала с потолка на людей, которые были внизу. Пострадали шесть женщин в возрасте от 17 до 57 лет. Два человека получили тяжелые травмы, еще четверо - легкой степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.
Полиция начала расследование инцидента.
Напомним
Декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы “Садко” в Большом театре.
Источник: УНН
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