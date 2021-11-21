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Новости: Криминал и ЧП
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В Швейцарии в результате падения новогодней декорации пострадали шесть женщин

В Швейцарии в результате падения новогодней декорации пострадали шесть женщин

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В торговом центре в Швейцарии шесть женщин пострадали во время падения новогоднего украшения длиной 10 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Luzerner Zeitung.

Детали

Новогодняя звезда упала с потолка на людей, которые были внизу. Пострадали шесть женщин в возрасте от 17 до 57 лет. Два человека получили тяжелые травмы, еще четверо - легкой степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Полиция начала расследование инцидента.

Напомним

Декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы “Садко” в Большом театре.

Источник: УНН
Теги: Швейцария
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