Байден планирует баллотироваться на второй срок

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент США Джо Байден и его ближайшее окружение все чаще уверяют сторонников в намерении американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Как отмечает газета, на момент голосования Байдену будет 81 год. Усилия направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме еще на один срок. Это связано, в частности, со снижением его рейтинга.

Друг президента и бывший сенатор-демократ Крис Додд заявил, что Байден рассказывал ему о своих планах. “Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. И я этому рад”, — заявил Додд.

Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл в свою очередь отметил, что Байден не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально.

При этом некоторые официальные лица Демократической партии рассказали, что скептически относятся к таким заявлениям президента и его помощников.

Напомним

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