Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 257 млн человек

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 257 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 257,424,639 человек, из них выздоровел 224,559,467 человек. Количество умерших возросло до 5,163,369.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (48,558,229), Индия (34,504,689), Бразилия (22,012,150), Великобритания (9,806,034), Россия (9,294,188), Турция (8,550,377), Франция (7,395,222) и Иран (6,073,098).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (793,539), Бразилии (612,625) и Индии (465,349).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 322 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 80 895 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.