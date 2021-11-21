Официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн/доллар

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на 21 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,44 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.442700 грн за доллар;

29.968800 грн за евро;

0.361400 грн за российский рубль;

35.615700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 ноября курс валют не изменился.