Гол с пенальти принес “Барселоне” победу в дебютной игре Хави во главе клуба

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Каталонская “Барселона” вышла победителем из противостояния 14-го тура испанской Примеры с ФК “Эспаньол”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

“Сине-гранатовые открыли счет на 48 минуте. Пенальти реализовал нидерландский хавбек Мемфис Депай. Этот гол стал единственным в матче. Таким образом, “Барселона” сумела победить в первом матче под руководством нового главного тренера Хави.

“Блаугранос” прервали серию из четырех матчей без побед и поднялись на шестое место в Примере. “Эспаньол” остался 11-м.

Справка

“Барселона” и “Эспаньол” провели 173-е дерби в рамках чемпионата Испании. “Барселона” одержала в этом противостоянии 101-ю победу. “Эспаньол” обыгрывал “Барселону” в 34 матчах и 38 завершил вничью.