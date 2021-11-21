Нацбанк с 21 ноября отменил ряд актов по валютному регулированию

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальный банк с 21 ноября отменил ряд нормативно-правовых актов из-за утраты силы закона о СЭЗ “Крым”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Нацбанк согласовывает нормативно-правовую базу с законом № 1618-IX, в частности, признает утратившим силу закон “О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины”.

С 21 ноября отменяется ряд нормативно-правовых актов НБУ в сфере валютного регулирования, которые были приняты во исполнение норм закона о СЭЗ “Крым”, а именно:

* Постановление НБУ № 699 “О применении отдельных норм валютного законодательства во время режима временной оккупации на территории СЭЗ “Крым”;

* Ряд других документов, которыми вносились изменения в постановления № 669.

Также внесены изменения в порядок оценки банками размера кредитного риска по ипотечным кредитам, предоставленным должникам — физическим лицам, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым и по каким объектом ипотеки является имущество, расположенное на этой территории.

Кроме того, внесены изменения в положение об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденным постановлением № 351, в частности:

* Дополнен перечень документов, которые должны быть приобщены к кредитному дела физического лица-должника и подтверждающие его идентификацию, электронными документами (е-паспорт, BankID);

* Определена приемлемость залога в виде земельного участка в случае изменения его целевого назначения;

* Предусмотрено право банка использовать финансовую отчетность должника, обнародованную на Едином государственном веб-портале открытых данных.