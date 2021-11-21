Импорт электроэнергии из Беларуси на 21 ноября возобновляется в прежнем режиме

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Импорт электроэнергии из Беларуси после прекращения поставок на 18-20 ноября планируется на 21 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой данные сайта ENTSO-E.

Детали

Согласно данным на сайте, которые обновляются за несколько часов до поставки, на все часы суток воскресенья импорт планируется объемом 415 МВт каждый час, как это было с 9 до 17 ноября. Суточный объем импорта составляет около 2% потребление э/э.

Как сообщалось, накануне Минэнерго Белоруссии сообщило, что республика с 18 ноября прекратит недавно возобновлены поставки электроэнергии в Украину.

Перед этим был отключен от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты энергоблок № 1 Белаэс.

19 Ноября в 14:04 он был включен в сеть.

Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси после отказа НКРЭКУ продлевать с 1 ноября запрет возобновился 6 ноября с 5 МВт каждый час, 7 ноября поставлено по 15 МВт на 4 часа, 8 ноября — 400 МВт каждый час. С 9 ноября э/э из Беларуси уходит по 415 МВТ каждый час. Основным поставщиком э/э называлась компания “ТЕТ Групп” Виталия Бутенко.