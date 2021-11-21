Программа мероприятий в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации утвердили план мероприятий, которые проведут 21 ноября в День Достоинства и Свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу КМДА.

Детали

21 ноября состоятся такие мероприятия:

— молебен на аллее Героев Небесной Сотни, возложение цветов и шествие “Не теряем достоинство. Защитим свободу” по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни — Временный Мемориал Героев Небесной Сотни;

— презентация уличной выставки “Рисованная история Майдана” — графического романа-выставки о Революции Достоинства на Майдане Независимости (вокруг монумента Независимости);

— спектакль “Мы Майдан” в Киевском академическом театре “Колесо”;

— иммерсивный проект на Майдане Независимости “Ощущение Майдана” (инсталляция с LED-экранов, на которых будут транслировать архивные кадры, снятые во время событий Революции Достоинства).

Кроме того, с 16 до 31 ноября в Национальном историко-архитектурном музее “Киевская крепость” продолжается фотовыставка “Майдан — крепость духа”.

С 21 по 30 ноября в читальном зале Государственного архива города Киева пройдет выставка архивных документов “Ко Дню Достоинства и Свободы”.

В течение ноября в библиотеках Киева будут проводить цикл тематических мероприятий: тематические полки, обзоры литературы, тематические встречи.

Также в учебных заведениях Киева пройдут тематические просветительские мероприятия:

— онлайн-уроки, часы памяти ко Дню Достоинства и Свободы;

— национально-патриотические акции, минуты молчания “Помним подвиг Героев Небесной Сотни” (мероприятие в онлайн-формате);

— информационно-тематические выставки (в онлайн-формате);

— экскурсии по местам памяти (Майдан Независимости, аллея Героев Небесной Сотни);

— возложение цветов к мемориальным доскам погибшим участникам Революции Достоинства, Героям Небесной Сотни, участникам антитеррористической операции, установленных на фасадах учреждений образования города.

Напомним

День Достоинства и Свободы ввели в 2014 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинцев в ответ на решение тогдашней власти прекратить курс на евроинтеграцию и отменить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.