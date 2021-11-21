ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 21 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.