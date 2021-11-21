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Дубль Довбика принес “Днепр-1” юбилейную победу в сезоне чемпионата Украины

Дубль Довбика принес “Днепр-1” юбилейную победу в сезоне чемпионата Украины

КИЕВ. 21 ноября. УНН. СК “Днепр-1” продолжил успешные выступления в УПЛ. На этот раз клуб на домашней арене обыграл “Александрию”, информирует на сайт победителей, пишет УНН.

Детали

Гости максимально сумели использовать едва ли не первую свою перспективную атаку - после углового защитники днепрян забыли в штрафной Бабогло и тот в касание направил мяч в сетку (0:1).

Однако пропущенный мяч только подляснул днепрян, которые увеличили обороты и пошли на штурм ворот соперника. Артем Довбик сравнял цифры благодаря пенальти. А еще через минуту хозяева вышли вперед — Игнатенко перехватил мяч в центре поля, сразу нашел Пихаленка, а тот бросил в прорыв Довбика, и Артем уверенно воспользовался собственным шансом, оформив дубль.

А незадолго до перерыва своей цели достиг и капитан “Днепра-1” Логинов, который с третьей попытки все-таки переиграл Билыка, головой замкнув навес с угла поля от Кравченко— 3:1.

Дополнение

Днепряне выиграли десятую игру в сезоне УПЛ и с 31 баллом вышли на третью строчку. “Александрия” шестая (23).

Источник: УНН
Теги: футбол
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