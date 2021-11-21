Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы: мы непобедимый народ, потому что имеем достоинство

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня Достоинства и Свободы. Он подчеркнул, что украинский народ сильный, смелый, непобедимый, поскольку имеет достоинство и готов бороться ценой своей жизни передает УНН.

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"На нашей планете живет около пяти тысяч народов. Их портрет, архетип, ментальность — это запутанная паутина исторических событий для этнографов. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, просто, но довольно точно обрисовывает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому важно для всех. 21 ноября — именно такой день. Ответ на вопрос: кто такие украинцы и что для них главное?“,- Сказва Зеленский.

Детали

Он напомнил, что украинцы отмечают День Достоинства и Свободы.

“Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода — это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух — вот тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит украинский народ — тогда бывает слишком громко. Поэтому мы свободны. Вольны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаз. Да. Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всем, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся”, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что пора уже изменить самовосприятие и мышление.

“Мы не жертва, не подавлены, не разделены, не захвачены. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что мы имеем достоинство. Для нас рабство унижения. Потеря свободы — это потеря чести. Потеря чести — это потеря сердца. Потеря сердца — это потеря души. А потеря души для нас — это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой собственной жизни. Чтобы не потерять собственную жизнь”, — отметил Президент.

Зеленский убежден, что для украинцев достоинство и свобода давно вышли за пределы общего понимания.

“Я никогда не забуду историю, которую рассказали наши моряки, вернувшись домой. Они были в плену, но их не пленили духом. Следователи просили их смеяться чуть тише: “Начальство не поймет”. Здесь обычно плачут, а наши моряки смеются без умолку. Они садились в автозак, пели “Ще не вмерла України”. А потом говорили водителю: “Шеф, на Одессу! В Коблево тормозни, кофейку попьем”, — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что они не вели себя, как узники. А остались офицерами и бойцами. Потому что не потеряли достоинства. И доказали, что на чужбине, в плену, в тюрьме можно быть свободным человеком. Ибо воля — это не отсутствие оков на руках. Это отсутствие тюрьмы в головах.

“Это точно знал и Василий Стус. Когда по Украине прокатилась волна арестов творческой молодежи, на премьере „Теней забытых предков“ Параджанова он поднялся и сказал: „Все, кто против арестов, встаньте“. Несколько человек поднялось, потом больше, потом больше. Не все. Но и не один. Стус знал, что сделав это, может потерять свободу. Но знал, что не сделав, точно потеряет достоинство”, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что это знал и Емельян Ковч.

“Священник, спасавший евреев в Холокост, выдавая им метрики о крещении. За это попал в концлагерь Майданек. И чтобы не потерять достоинство, был вынужден навсегда потерять свободу. В письме он просил прощения у своих детей, что не согласился на досрочное освобождение и остается здесь. “Я нужен здесь этим людям. Чувствуя, что скоро погибнут, они все приходят ко мне на исповедь. Если уйду — они останутся без надежды. У них уже отняли достоинство, честь, свободу, дом, родных, имена, скоро заберут жизни. Я не дам забрать у них надежду”, — рассказал он.

Зеленский также рассказал, как Леонид Быков не уступил принципам и творческой свободе.

“За это для съемок ленты „В бой идут одни старики“ ему дали не цветную, а черно-белую пленку. Унижало ли это его достоинство? Возможно. Но потерял ли он его? Нет. И снял фильм, который обожают миллионы. Не цветной. Но о людях, которые имеют достоинство. И свободу. Как и все, кто стоял на майдане, на баррикадах, на граните. В 1990-м, в 2004-м и 2014-м. Как те, кто потом встретился в окопах на востоке нашего государства, защищая его. Все. Разные. И ребята с Западной, и пацаны с Юго-Востока. Разноязычные. Волыняне, одесситы, галицкие, днепровские, закарпатцы, буковинцы. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. Из Харькова, из Тернополя, из Кривого Рога, из Ивано-Франковска. Черкассы, Винница, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон, Хмельницкий, Запорожье. Из Киева. С Донбасса, с Луганщины, с Крыма. Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и Защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что имеют достоинство. А потому-свободу!”, — сказал Зеленский.

Дополнение

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

День Достоинства и свободы ввели в 2014 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинцев в ответ на решение тогдашней власти прекратить курса на евроинтеграцию и отменить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В Киевской городской государственной администрации утвердили план мероприятий, которые проведут 21 ноября в День Достоинства и Свободы.