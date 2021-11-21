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"Красная" зона в Киеве: нарушителям COVID-правил в транспорте выписали уже около 70 протоколов

"Красная" зона в Киеве: нарушителям COVID-правил в транспорте выписали уже около 70 протоколов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала действия “красной” зоны карантина в Киеве правоохранители проверили уже свыше 4,7 тыс. транспортных средств на предмет соблюдения COVID-ограничений. По результатам уже составили 68 админпротоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киева.

Детали

По данным столичной полиции, в общем 1-20 ноября проведено 9 705 проверки, бизнеса — 4 933, на транспорте— 4 772.

По результатам проверок бизнеса правоохранители составили 95 админпротоколов за ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. За нарушения на транспорте составили 68 таких протоколов, и еще 3 373 админпостановления по ч. 2 Ст. 44-3 Куоап.

Контекст

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно — специальные группы правоохранителей.

Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать и проводить:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦПАУ, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • торгово-развлекательные центры
  • массовые мероприятия
Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Коронавирус
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