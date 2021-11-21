Бокс: украинец в пятый раз защитил титул чемпиона мира

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян (21-0, 15 КО) в вечере бокса в Киеве уверенно защитил свой титул, информирует УНН со ссылкой на сайт Vringe.

Детали

Соперник Артема, обязательный претендент из Панамы, экс-чемпион Луис Консепсьон (39-9, 28 КО) не продержался всю дистанцию. В пятом раунде Далакян дважды отправил панамца в нокдаун, но Консепсьон все равно продолжил бой. Однако уже в раунде под номером девять Артем обрушил град ударов на панамца, отчего тот отправился на настил ринга в третий раз за вечер. Команда панамца попросила остановить поединок.

Далакян сумел защитить свой чемпионский титул в пятый раз. Одержал он пояс чемпиона после победы над американцем Брайаном Вилорией 24 февраля 2018 года.

Дополнение

До этого боя на профессиональном ринге Далакян провел 20 боев, и ни одного не проиграл: в активе украинца 20 побед, 14 из которых нокаутом.