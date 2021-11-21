В Украине из-за непогоды обесточены около ста населенных пунктов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В пяти областях Украины из-за непогоды без электроэнергии осталось 94 населенных пункта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

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“По состоянию на 7:00 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 94 населенных пункта в 5 областях”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что больше всего обесточены населенных пунктов в Сумской области — 30, Черниговской области — 25 и Киевской области— 21.

В Житомирской области обесточены 15 населенных пунктов и Донецкая — 3 населенных пункта.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

20 ноября из-за сильного ветра в Черкасской области без света осталось 10 населенных пунктов.



21 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается в западных и северных областях.