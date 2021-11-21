В Иерусалиме во время стрельбы погиб один человек

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Палестинец был смертельно ранен израильской полицией после того, как он убил одного израильтянина и ранил еще четверых. Об этом сообшает The Times of Israel со ссылкой на полицию, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел возле спорного места. Евреям оно известно как Храмовая гора, мусульманам — как Харам эль-Шафир. И для тех, и для других место считается священным. Споры вокруг него провоцировали боевые действия между Израилем и Палестиной.

Парамедики сообщили, что один человек получил критические ранения, двое — серьезные, еще двое — легкие. Позже одна из жертв стрелка скончалась. Также медики подтвердили смерть нападавшего.

Премьер страны Нафтали Бенет заявил, что всего пострадали четверо, умер один из них. Среди пострадавших — двое полицейских.

Группировка боевиков “Хамас” назвала этот инцидент “героической операцией”. “Сопротивление нашего народа любыми методами и средствами будет оставаться легитимной, пока не будут достигнуты наши желаемые цели и оккупация не будет изгнана из наших святых мест и со всех наших земель”, — заявил пресс-секретарь Абдель Латиф аль-Кану.

חשד לפיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים - שני נפגעים קשה במקום, המחבל נוטרל@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/nKG2GFwiCd — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021