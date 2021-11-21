В Иерусалиме во время стрельбы погиб один человек
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Палестинец был смертельно ранен израильской полицией после того, как он убил одного израильтянина и ранил еще четверых. Об этом сообшает The Times of Israel со ссылкой на полицию, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел возле спорного места. Евреям оно известно как Храмовая гора, мусульманам — как Харам эль-Шафир. И для тех, и для других место считается священным. Споры вокруг него провоцировали боевые действия между Израилем и Палестиной.
Парамедики сообщили, что один человек получил критические ранения, двое — серьезные, еще двое — легкие. Позже одна из жертв стрелка скончалась. Также медики подтвердили смерть нападавшего.
Премьер страны Нафтали Бенет заявил, что всего пострадали четверо, умер один из них. Среди пострадавших — двое полицейских.
Группировка боевиков “Хамас” назвала этот инцидент “героической операцией”. “Сопротивление нашего народа любыми методами и средствами будет оставаться легитимной, пока не будут достигнуты наши желаемые цели и оккупация не будет изгнана из наших святых мест и со всех наших земель”, — заявил пресс-секретарь Абдель Латиф аль-Кану.
חשד לפיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים - שני נפגעים קשה במקום, המחבל נוטרל@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/nKG2GFwiCd— כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021
פיגוע בירושלים | "הצילו" וצרור יריות: בזירה נמצאו רובה וסכין, סריקות אחר המחבל שנמלט. תיעוד מהזירה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/5mugffuXGI— כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021
"ממנהיגי חמאס בשועפט": תיעוד המחבל - שניות לפני הפיגועhttps://t.co/kpH1JMDuDt@ItayBlumental pic.twitter.com/4M3Uy9iKWA— כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021