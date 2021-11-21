В Киеве за сутки от COVID-19 умерли около 50 человек

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки около 600 больных на коронавирус. 46 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“+559 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус (всего 287 705). +46 летальных исходов от вируса (всего 7182). +545 преодолели коронавирус (всего 245 194)”, — написал Кличко.

Детали

По его словам, за сутки заболели:

298 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

224 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет

25 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 1 до 17 лет

Кличко отметил, что скончались за минувшие сутки:

28 женщин от 47 до 87 лет

18 мужчин от 56 до 87 лет

Также он сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 83 больных на коронавирус. А также 220 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (146), Дарницком (119) и в Деснянском (62)”, — рассказал Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,33 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 ноября, — 10,635 тысячи. Высокий показатель летальных исходов за сутки-377.