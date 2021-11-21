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Власти Ирака выступили "за деполитизацию" ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Власти Ирака выступили "за деполитизацию" ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Иракские власти настаивают на деполитизации проблемы мигрантов, оказавшихся на границе между Польшой и Белоруссией. Об этом в воскресенье заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн, пишет УНН со ссылкой на иракское агентство INA.

Детали

“Ирак настаивает на необходимости деполитизации этого гуманитарного вопроса”, — сказал Хусейн в ходе встречи в Манаме с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Иракский министр иностранных дел, слова которого привело иракское информационное агентство INA, добавил, что “правительство страны оказывает поддержку иракским мигрантам в районе польско-иракской границы и организует их возвращение на родину на добровольной основе”.

К слову

18 ноября самолет авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами, которые намеревались попасть в страны Евросоюза через территорию Беларуси, прибыл из Минска после промежуточной посадки в Эрбиле в столицу Ирака. На борту судна находились около 430 пассажиров, которые решили вернуться на родину из района на польско-белорусской границы.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, Ирак
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