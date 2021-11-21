Хоккей Флорида одержала десятую подряд домашнюю победу в НХЛ

КИЕВ. 21 ноября. УНН. “Флорида Пантерс” продолжила успешные домашние выступления в регулярном чемпионате НХЛ. На этот раз клуб одолел “Миннесоту”, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Детали

У хозяев шайбы забрасывали Типпетт, дважды Ватрано, а также Верхаге и Беннетт. У соперников отличился Эрикссон, Капризов, Фолиньо и Хартман— 5:4.

Двумя передачами у “Флориды” отметился Аарон Экблад, а Сергей Бобровский сделал 35 сэйвов. Во всех домашних матчах “Пантеры” забивали не менее четырех голов, переиграв соперников с общим счетом 48:22.

Примечательно, что “Миннесота” потерпела третье поражение за последние пять матчей. Зато “Флорида” является лидером регулярного чемпионата — 29 очков.

Дополнения

В этом сезоне “Пантерс” на своем льду еще ни разу не проигрывали. В среду, когда они примут “Филадельфию”, у них будет шанс повторить рекорд НХЛ с победной домашней серии с начала чемпионата, установленный “Чикаго” в 1963 году.