Минэнерго Беларуси заявило, что возобновило поставки электроэнергии в Украину
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси.
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“Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом”, — говориться в сообщении.
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Ранее УНН со ссылкой на данные сайта ENTSO-E сообщал, что импорт электроэнергии из Беларуси после прекращения поставок на 18-20 ноября планируется на 21 ноября.
накануне Минэнерго Белоруссии сообщило, что республика с 18 ноября прекратит недавно возобновлены поставки электроэнергии в Украину.
Перед этим был отключен от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты энергоблок № 1 БелАЭС.
19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.
Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси после отказа НКРЭКУ продлевать с 1 ноября запрет возобновился 6 ноября с 5 МВт каждый час, 7 ноября поставлено по 15 МВт на 4 часа, 8 ноября — 400 МВт каждый час. С 9 ноября э/э из Беларуси уходит по 415 МВТ каждый час. Основным поставщиком э/э называлась компания “ТЕТ Групп” Виталия Бутенко.