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Премьер Израиля после стрельбы в Иерусалиме приказал усилить готовность к отражению новых терактов

Премьер Израиля после стрельбы в Иерусалиме приказал усилить готовность к отражению новых терактов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел в воскресенье совещание с руководством силовиков и распорядился повысить уровень готовности к предотвращению терактов в Иерусалиме после нападения со стрельбой в Старом городе, в результате которого ранее в тот же день был убит израильтянин. Об этом сообщила канцелярия премьера, пишет УНН.

Детали

"Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев и генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай проинформировали главу правительства о террористическом акте, произошедшем сегодня утром в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить в районе Иерусалима уровень готовности к предотвращению новых терактов", - говорится в заявлении.

Контекст

Ранее в воскресенье один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города. Полицейская пресс-служба сообщила, что "в 09:00 (время совпадает с киевским) террорист, вооруженный огнестрельным оружием системы "Карл Густав" (пистолет-пулемет кустарного производства), открыл огонь по прохожим на улице в Старом городе Иерусалима". "Полиция открыла ответный огонь по нападавшему и нейтрализовала его", - говорится в заявлении.

По информации радио Kan, нападавший был связан с радикальным палестинским движением ХАМАС. По данным радиостанции, он был убит на месте атаки двумя израильскими женщинами-полицейскими.

Погибший израильтянин стал первой жертвой атак палестинских радикалов в Иерусалиме более чем за полгода, отмечает Kan. В ходе предыдущего нападения в Старом городе 17 ноября были ранены двое полицейских, нападавший был застрелен, отмечает радиостанция.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Палестина
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