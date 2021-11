Премьер Израиля после стрельбы в Иерусалиме приказал усилить готовность к отражению новых терактов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел в воскресенье совещание с руководством силовиков и распорядился повысить уровень готовности к предотвращению терактов в Иерусалиме после нападения со стрельбой в Старом городе, в результате которого ранее в тот же день был убит израильтянин. Об этом сообщила канцелярия премьера, пишет УНН.

Детали

"Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев и генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай проинформировали главу правительства о террористическом акте, произошедшем сегодня утром в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить в районе Иерусалима уровень готовности к предотвращению новых терактов", - говорится в заявлении.

Контекст

Ранее в воскресенье один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города. Полицейская пресс-служба сообщила, что "в 09:00 (время совпадает с киевским) террорист, вооруженный огнестрельным оружием системы "Карл Густав" (пистолет-пулемет кустарного производства), открыл огонь по прохожим на улице в Старом городе Иерусалима". "Полиция открыла ответный огонь по нападавшему и нейтрализовала его", - говорится в заявлении.

Today’s terror attack is the second recent terrorist attack in Jerusalem. I have directed the security forces to prepare accordingly and remain alert, also over concern for copycat attacks. We need to be on heightened alert and prevent future attacks.https://t.co/5J3hUaszWl pic.twitter.com/i3SaWyYhMM