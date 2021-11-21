В результате ночных беспорядков в Роттердаме пострадали по меньшей мере 5 правоохранителей

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Пять полицейских получили травмы в Нидерландах во время беспорядков в ночь с субботу на воскресенье. Об этом сообщила в воскресенье NOS, пишет УНН.

Детали

По данным телеканала, протесты против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, охватили на этот раз сразу несколько городов, в том числе Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. Задержаны как минимум 28 человек. В Роттердаме, где беспорядки переросли в столкновения с полицией днем ранее, происшествий зафиксировано не было.

Наиболее серьезная ситуация в минувшую ночь сложилась в Гааге, где протестующие зажигали костры и запускали в сторону блюстителей порядка фейерверки. Здесь было задержано несколько человек, пять полицейский получили травмы, у одного из них было диагностировано сотрясение мозга.

Дополнение

Недовольство у протестующих вызывают коронавирусные ограничения, введенные правительством из-за резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планы властей ввести так называемую систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим COVID-19 или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Нидерландах зафиксировали 2 378 823 случаев заболевания, жертвами стали 18 863 человека.