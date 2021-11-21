Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,44 0,0000  EUR: 29,97 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
29220

Украинца признан лучшим киберспортсменом года в мире

Украинца признан лучшим киберспортсменом года в мире

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинские игроки состава “Natus Vincere” с “CS:GO Александр „s1mple“ Костылев и Валерий „B1t“ Ваховский стали лауреатами премии Esports Awards”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Natus Vincere.

Детали

Александр “s1mple” Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 получил награду “Киберспортсмен года на ПК”, а Валерия Ваховского был признан лучшим новичком 2021 года.

Примечательно, что церемония “Esports Awards” состоялась в Арлингтоне (США).

Напомним

Впервые в истории украинская команда выиграла мейджор из “CS:GO”.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.