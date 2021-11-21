Украинца признан лучшим киберспортсменом года в мире

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинские игроки состава “Natus Vincere” с “CS:GO Александр „s1mple“ Костылев и Валерий „B1t“ Ваховский стали лауреатами премии Esports Awards”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Natus Vincere.

Детали

Александр “s1mple” Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 получил награду “Киберспортсмен года на ПК”, а Валерия Ваховского был признан лучшим новичком 2021 года.

Примечательно, что церемония “Esports Awards” состоялась в Арлингтоне (США).

Напомним

Впервые в истории украинская команда выиграла мейджор из “CS:GO”.