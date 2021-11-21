В Кремле назвали публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и Германии по Украине - "блестящим шагом"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Публикация российским МИДом переписки, касающейся организации саммита в “нормандском” формате (Германия, Россия, Украина, Франция), является нетрадиционным для дипломатии, но якобы “блестящим и решительным шагом”. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале “Россия-1” в программе “Москва. Кремль. Путин”, пишет УНН.

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"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят", - отметил он, комментируя ситуацию.

Детали

Представитель Кремля согласился с тем, что подобный шаг не является традиционным для дипломатии. "Но с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий", - считает он.

Контекст

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы якобы избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, реагируя на действия российского визави, отметил, что Россия своими действиями “добивает “нормандский формат”, демонстрирует что она не заинтересована в его развитии, а также подрывает остатки доверия к себе.

В четверг Франция и Германия обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров придал огласке переписку глав внешнеполитических ведомств касательно возможной будущей встрече “нормандской четверки” на уровне министров.

Российский министр накануне также решил прокомментировать свои действия, наделавшие много шума в дипломатическом сообществе. 18 ноября, отвечая на вопрос о причинах публикации дипломатической переписки, глава МИД РФ заявил, что его “достали”.