Локдаун в Австрии. Страна закрывает границы для туристов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Из-за введения в Австрии локдауна с 22 ноября поездки в страну с туристической целью невозможны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Украины в Республике Австрия.

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“Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные/невакцинированные). Из-за закрытия отелей, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны”, — говорится в сообщении.

Детали

В посольстве отметили, что украинцы смогут въехать в Австрию, если будут иметь уважительные причины (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и тому подобное).

Для таких лиц въезд без регистрации и без карантина будет возможен с сертификатом о полной вакцинации одной из вакцин определенных в стране, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.

Сертификат о вакцинации считается действительным только 9 месяцев после последней дозы вакцинации.

Также можно въехать без карантина с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языках).

Отмечается, что медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

“Сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении „Дія“, бумажные сертификаты с портала „Дія“ с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т. н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако, они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины”, — отмечается в сообщении.

Лица, имеющие уважительные причины для поездки в Австрию, могут также въехать в страну с отрицательным тестом на COVID-19 (ПЦР-тест, не ранее 72 ч.) в то же время при таких условиях они должны будут пройти обязательный 10-дневный карантин после въезда.

“Требования к ПЦР-тестам: сделаны в медицинских лабораториях Украины, которые имеют соответствующие лицензии, сертификаты и разрешительные документы от Минздрава Украины и оформлены исключительно на английском или немецком языках”, — говорится в сообщении.

Также необходимо сделать онлайн-регистрацию путешествия (Pre-Travel-Clearance-PTC, заполнить не ранее чем за 72 ч. до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/.

После въезда необходимо непременно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

“Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда”, — информирует посольство.

Дополнение

Канцлер Австрии Александр Шалленберг сообщал, что Австрия станет первой страной Западной Европы, которая восстанавливает локдаун для борьбы с новой волной коронавируса. Также с февраля страна будет требовать вакцинацию от всего населения.



Австрия сначала ввела национальный локдаун только для невакцинированных, он начался в понедельник. Но поскольку количество случаев заражения вирусом продолжало стремительно расти, правительство заявило, что у него нет другого выбора, кроме как распространить локдаун на всех.

Тотальная изоляция продлится 10 дней, затем правительство оценит последствия, и, если количество случаев заражения не снизится достаточно, его можно продлить максимум до 20 дней.

Отмечается, что в Австрии, стране с населением 8,9 миллиона человек, один из самых низких уровней вакцинации в Западной Европе. В течение последних семи дней в стране ежедневно регистрировалось более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.