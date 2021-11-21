Эскалация на границе: Кремль выступил с угрозами, что ожидает "провокаций" со стороны и то, что Украина якобы "создает бедствие"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает якобы попытки провокаций, чтобы “оправдать” заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Этого нельзя исключать”, — заявил представитель Кремля на телеканале “Россия-1” в программе “Москва. Кремль. Путин”. Таким образом Песков прокомментировал предположение, что заявления о том, что Россия готовит вторжение в Украину, заставляют задуматься о якобы возможности провокации.

По мнению представителя Кремля, “эта истерика нагнетается искусственно”. “Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично”, — решил сказать представитель Кремля.

Песков добавил, что “попытки силового решения кризиса” (как называют в Кремле агрессию РФ против Украины — ред.) будут иметь “самые серьезные последствия”. “Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе”, — заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, Украина якобы “добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше”. “Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия”, — убежденны в Кремле.

Контекст

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Украина со своей стороны в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.

В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины. А президент Соединенных Штатов Джо Байден даже отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попробовать определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

В понедельник Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.