ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Донбассе в течение текущих суток боевики дважды нарушили “режим тишины”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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“От начала суток по стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нету.

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, — информирует штаб ООС.

Дополнения

За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Напомним, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Погиб один украинский военный.