Беларусь заявила, что Польша желает наладить двусторонние контакты для разрешения ситуации с мигрантами

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Польские пограничники “выступают с инициативой поиска решений” проблем на границе с Беларусью с учетом интересов беженцев. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет УНН со ссылкой на БелТА.

Детали

“Мы, со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности”, — заявил Бычковский. Он отметил, что польские пограничники также выступают за активные двусторонние контакты, в основе которых принцип конструктивного диалога.

Ранее стало известно, что из логистического центра “Брузги” на белорусско-польской границе госпитализировали около 100 мигрантов. Чаще всего увозят пациентов с пневмонией, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, а также травмами, полученными на границе.

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Контекст

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в ноябре. Там скопилось несколько тысяч беженцев, стремящихся попасть в ЕС через белорусскую территорию. На нынешней неделе беженцы уже несколько раз пытались штурмовать польскую границу, военные применили против них водометы и слезоточивый газ. Западные страны считают, что эту ситуацию намеренно создал Минск.