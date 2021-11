Франция заявила, что готовит дипломатические меры в отношении Китая после слов местной теннисистки о домогательствах экс-лидера партии

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Франция готовит дипломатический ответ в адрес КНР на фоне ситуации с теннисисткой Пэн Шуай, однако надеется на то, что ее свобода слова не будет ограничена. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле дриан, выступая в эфире телеканала LCI в воскресенье, пишет УНН.

Детали

“Если она не сможет говорить или выяснится, что действительно имело место исчезновение, то будут дипломатические последствия”, — сказал Ле Дриан. “Конечно, отсутствие посла на открытии олимпийских игр в Пекине не станет демонстрацией силы перед Китаем. Но это символ. Очевидно, что если от этой прекрасной теннисистки не будет больше новостей, то следует ждать дипломатических последствий”, — подчеркнул он, отказавшись уточнить их характер.

Глава французской дипломатии добавил, что посла КНР до сих пор не вызвали в МИД Франции, поскольку Париж все еще ждет, что ситуацию удастся урегулировать. “Я жду лишь одного: чтобы мадам Пэн Шуай могла говорить. Если власти КНР хотят добиться ясности в этом вопросе, они должны разрешить ей говорить, рассказать как она живет, где она, как она готовится к Олимпийским играм”, — заключил Ле Дриан.

Контекст

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети Weibo сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.

Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале. МИД КНР на протяжении двух недель также отказывался от комментариев.

Заявление главы французского МИД было сделано на фоне того, что Пэн Шуай в воскресенье впервые за три недели появилась на публике. Главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь опубликовал видео со спортсменкой на своей странице в Twitter.

Согласно подписи к 37-секундному ролику, Пэн Шуай в воскресенье утром приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису среди подростков в Пекине. При объявлении своего имени Пэн Шуай выглядела немного скованно, она поприветствовала зрителей рукой и поклонилась публике.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy