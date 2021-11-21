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20115

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Полиция применила слезоточивый газ и водомет на акции протеста в Брюсселе. Люди выступают против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Soir.

Детали

По оценке полиции, около 35 000 человек собрались в воскресенье в 13:00 перед зданием Гар-дю-Нор в Брюсселе на демонстрацию под названием “Вместе за свободу”.

Участники протеста критикуют повсеместное использование коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Местные власти хотят расширить использование такого сертификата.

Сообщается, что полиции пришлось вмешаться. Сработали водометы и был применен слезоточивый газ.

Отмечается, что демонстрация была санкционирована властями Брюсселя.

Дополнение

Бельгия ужесточила ограничения на коронавирус в среду, потребовав более широкого использования масок и обеспечения работы из дома, поскольку число случаев заболевания возросло в рамках четвертой волны COVID-19 в стране.

Источник: УНН
Теги: Бельгия
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