В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Полиция применила слезоточивый газ и водомет на акции протеста в Брюсселе. Люди выступают против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Soir.
Детали
По оценке полиции, около 35 000 человек собрались в воскресенье в 13:00 перед зданием Гар-дю-Нор в Брюсселе на демонстрацию под названием “Вместе за свободу”.
Участники протеста критикуют повсеместное использование коронавирусного сертификата, без которого нельзя посещать рестораны, фитнес-центры и кинотеатры. Местные власти хотят расширить использование такого сертификата.
Сообщается, что полиции пришлось вмешаться. Сработали водометы и был применен слезоточивый газ.
Отмечается, что демонстрация была санкционирована властями Брюсселя.
Дополнение
Бельгия ужесточила ограничения на коронавирус в среду, потребовав более широкого использования масок и обеспечения работы из дома, поскольку число случаев заболевания возросло в рамках четвертой волны COVID-19 в стране.