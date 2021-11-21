"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Английский “Манчестер Юнайтед” объявил об увольнении норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера, информирует УНН со ссылкой на сайт “красных дьяволов”.

Детали

Вчера клуб из Манчестера потерпел разгромного фиаско от “Уотфорда” — 1:4. В последних пяти матчах клуб потерпел четыре поражения. Команда лишь седьмая в турнирной таблице и отстает от лидера соревнований — “Челси”, на 12 баллов.

В ближайших играх командой будет руководить Майкл Каррик, а вскоре “МЮ” получит нового главного тренера на постоянной основе.

Справка

Сульшер возглавил “Манчестер Юнайтед” в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошел до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил “Вильярреалу” (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за “Манчестер Юнайтед” с 1996 по 2007 год.