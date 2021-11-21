Премьер Польши: кризис в Афганистане может ухудшить ситуацию на границе с Беларусью

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Кризис в Афганистане, вызванный сменой политического режима в республике, может стать “топливом” для развития сложной миграционной ситуации на польско-белорусской границе. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского правительства Ингридой Шимоните, пишет УНН.

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“Скорее всего, будет попытка использования кризиса в Афганистане как новой главы миграционного кризиса”, — полагает Моравецкий. “Используя чувство вины Запада, связанное с неупорядоченным отказом от присутствия в Афганистане, к сожалению, это (Афганистан) будет, по всей видимости, следующее направление прибытия мигрантов”, — добавил он.

По мнению Моравецкого, текущая ситуация на польско-белорусской границе — “это только начало долгого кризиса”. При этом он вновь повторил позицию о том, что кризис спровоцирован властями Беларуси, а Россия также имеет к этому отношение. “На протяжении последних месяцев Белоруссия развивает свои действия против ЕС. Нужно понимать, что это не конфликт с Польшей или Литвой, а попытка нарушения восточной границы НАТО и ЕС”, — сказал он.

Ранее

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларусью и энергетический и газовый шантаж России.