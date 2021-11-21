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Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович 43245
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Совбез России ожидает от Украины якобы "провокаций" на направлении оккупированного Москвой Крыма

Совбез России ожидает от Украины якобы "провокаций" на направлении оккупированного Москвой Крыма

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Риски проведения якобы “провокаций” на “крымском направлении”, а именно оккупированного Москвой Крыма (а также в якобы отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Черном и Азовском морях) украинскими спецслужбами и “радикальными организациями” в последнее время “увеличились”. Об этом в интервью правительственной “Российской газете” рассказал замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, пишет УНН.

Детали

По его мнению, власть в Украине в результате якобы “госпереворота” — “уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм” и якобы русофобию, а также “безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений” Россию агрессором. Он решил заявить, что на оперативную обстановку на российско-украинском участке госграницы (также РФ считает “границей” — административную границу между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом) этот фактор, “безусловно, оказывает крайне негативное влияние”.

По его словам, также якобы отмечается рост трансграничной преступности, которая связана с организацией каналов незаконного перемещения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и контрабандой наркотиков, грузов, товаров и горюче-смазочных материалов. По словам замсекретаря СБ, “продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия” на россиян, проживающих в приграничных регионах РФ. Он решил также сказать, что это в том числе происходит с помощью распространения через различные медийные ресурсы недостоверной и искаженной информации о внешней и внутренней политике России.

Дополнение

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает якобы попытки провокаций, чтобы “оправдать” заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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