КИЕВ. 21 ноября. УНН. Риски проведения якобы “провокаций” на “крымском направлении”, а именно оккупированного Москвой Крыма (а также в якобы отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Черном и Азовском морях) украинскими спецслужбами и “радикальными организациями” в последнее время “увеличились”. Об этом в интервью правительственной “Российской газете” рассказал замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, пишет УНН.

Детали

По его мнению, власть в Украине в результате якобы “госпереворота” — “уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм” и якобы русофобию, а также “безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений” Россию агрессором. Он решил заявить, что на оперативную обстановку на российско-украинском участке госграницы (также РФ считает “границей” — административную границу между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом) этот фактор, “безусловно, оказывает крайне негативное влияние”.

По его словам, также якобы отмечается рост трансграничной преступности, которая связана с организацией каналов незаконного перемещения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и контрабандой наркотиков, грузов, товаров и горюче-смазочных материалов. По словам замсекретаря СБ, “продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия” на россиян, проживающих в приграничных регионах РФ. Он решил также сказать, что это в том числе происходит с помощью распространения через различные медийные ресурсы недостоверной и искаженной информации о внешней и внутренней политике России.

Дополнение

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает якобы попытки провокаций, чтобы “оправдать” заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину.