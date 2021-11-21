Президент Сальвадора заявил о намерениях построить первый в мире "Биткоин-Сити"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сальвадор планирует построить первый в мире “Биткойн-Сити”, заявил вчера президент страны Найиб Букеле, пишет УНН со ссылкой на Reuters и администрацию президента.

Детали

Он пояснил, что строительство города будет происходить за счет биткойновых облигаций. “Биткойн-Сити” планируется воздвигнуть в восточной провинции Ла-Унион, недалеко от границы с Гондурасом. Президент заявил, что обеспечивать энергией город будут находящиеся неподалеку геотермальные источники и вулкан, а местный бизнес будет освобожден от всех налогов, кроме НДС.

“Инвестируйте туда и зарабатывайте, сколько сможете, — заявил президент Букеле. — Это будет полностью экологичный город, которые будет питаться энергией от вулкана”.

Планируется, что половина средств от поступающего НДС будет направлена на финансирование строительства города, а вторая половина — на оплату работы коммунальных служб. По оценкам президента Сальвадора, возведение инфраструктуры “Биткойн-Сити” обойдется примерно в 300 тыс. биткойнов (17,8 млрд долларов).

Контекст

В июне Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткойн официальной валютой. С 7 сентября биткойн ходит в стране наравне с американским долларом, который с 2004 года являлся единственной валютой этого центральноамериканского государства. Однако финансовая инфраструктура и простые граждане оказались не готовы к нововведению. В сентябре недовольные легализацией биткойна сальвадорцы провели акции протеста.