СНБО: действия РФ показывают, что для нее не существует никаких правил

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Войска РФ у украинской границы являются попыткой РФ “поднять ставки” для будущих переговоров, а последние действия Москвы показывают, что “никаких правил для них уже не существует”, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

Детали

По словам Секретаря СНБО Украины, “стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров”.

“По мнению А. Данилова, недавние действия России, в частности, публикация министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках „говорят о том, что никаких правил для них уже не существует“. Однако, заверил Секретарь СНБО Украины, наша страна не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору”, — сообщили в СНБО.

Добавим, что украинская делегация во главе с Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины встретилась с Членом Комитета по иностранным отношениям и Председателем Подкомитета по европейской и региональной политики и сотрудничеству Сената США Джин Шахин.

Дополнение

В среду МИД РФ решило опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы якобы избежать искажений позиции Москвы касательно “нормандской” встречи министров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, реагируя на действия российского визави, отметил, что Россия своими действиями “добивает “нормандский формат”, демонстрирует что она не заинтересована в его развитии, а также подрывает остатки доверия к себе.

При том в Кремле назвали публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и Германии по Украине — “блестящим шагом”.

Отметим, что сегодня Москва выступила с угрозами, что ожидает “провокаций” со стороны и то, что Украина якобы “создает беду”.