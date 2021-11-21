В ВОЗ предполагают, что к марту в Европе от COVID-19 могут умереть еще до 500 тысяч человек

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил BBC, что к марту 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще 500 тысяч смертей от коронавируса, если не принять срочные ограничительные меры, пишет УНН.

Детали

В ВОЗ “очень встревожены” повышенными темпами распространения коронавируса, сказал Клюге. Он призвал продолжать носить защитные маски, увеличить темпы вакцинации, соблюдать основные меры общественной охраны здоровья и внедрять новые методы лечения.

Ханс Клюге сказал, что обязательную вакцинацию от коронавируса нужно рассматривать как крайнюю меру, но, по его словам, было бы “очень своевременно” провести дискуссию по этому вопросу.

Дополнение

В последние дни власти ряда стран Европы ужесточили антиковидные ограничения из-за всплеска заболеваемости. Так, в Австрии объявили всеобщий локдаун с 22 ноября, а также первыми в Европе собралась ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Чехия и Словакия ввели новые ограничения для непривитых людей.