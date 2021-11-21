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Из-за активности вулкана с итальянского острова эвакуировали треть населения

Из-за активности вулкана с итальянского острова эвакуировали треть населения

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава администрации итальянского острова Вулькано, что к северу от Сицилии, поручил эвакуировать около 150 человек в связи с усилением вулканической активности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В Итальянском национальном институте геофизики и вулканологии констатировали увеличение количества тяжелых газов, снижают уровень кислорода в воздухе и затрудняет дыхание, что может иметь смертельные последствия.

" Полученные данные свидетельствуют об увеличении количества газов, что вызывает серьезное беспокойство, поскольку они могут представлять угрозу для здоровья населения”, — заявил глава островной администрации Марко Джорджианни.

Местные власти образовали “красную зону”, где фиксируется самая высокая концентрация газов, и ограничили передвижение жителей с 23:00 до 6:00.

Туристам будет запрещено посещать остров в течение ближайшего месяца.

Вулькано — маленький вулканический остров, расположенный примерно в 20 километрах к северу от Сицилии. Он представляет собой вулканический массив с несколькими кратерами, один из которых действующий. Последнее извержение на Вулькано произошло в 1888-1890 годах.

Напомним

Лавовый поток от вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на испанском острове Ла-Пальма, достиг океана.

Источник: УНН
Теги: вулканы
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